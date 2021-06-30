Прокуратура в Красноярском крае проверят два детских лагеря из-за случаев заражения коронавирусом

Заболели трое взрослых и один ребенок. В администрации учреждений говорят, что заразившихся изолировали. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц, передает агентство ТАСС. Накануне следственный комитет возбудил уголовное дело из-за вспышки коронавируса в детском лагере в Туве.
2021-06-30T22:34:26+03:00
2021-06-30T22:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 30 июня 2021
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