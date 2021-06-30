Прокуратура в Красноярском крае проверят два детских лагеря из-за случаев заражения коронавирусом

Заболели трое взрослых и один ребенок. В администрации учреждений говорят, что заразившихся изолировали. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц, передает агентство ТАСС. Накануне следственный комитет возбудил уголовное дело из-за вспышки коронавируса в детском лагере в Туве.