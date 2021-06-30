Суд в США отменил приговор актеру Биллу Косби

Ранее 83-летний комик был приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании. За решеткой он провел уже два года.

Верховный суд штата Пенсильвания пришел к выводу, что приговор Косби был вынесен с нарушениями закона. В деле фигурируют показания, которые актер дал в рамках соглашения, по которому ему не должны были предъявлять обвинения. Нынешнее решение суда, как отмечает AFP, стало ударом по движению против домогательств и сексуального насилия, которое возникло в 2017 году. Косби обвиняли в насилии более 60 женщин.