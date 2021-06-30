Посольство России в Великобритании обратилось в полицию из-за нападения на фаната с российским флагом во время матча между сборными Украины и Швеции. Инцидент произошел накануне на стадионе в Глазго во время матча 1⁄ 8 финала чемпионата Европы. В дипмиссии при этом сказали, что сам потерпевший к ним не обращался. О его личности и о том, является ли он российским гражданином, ничего неизвестно. Видео самого инцидента появилось в социальных сетях. Сообщается, что потасовка возникла на трибуне, где находились болельщики Украины.