Жертвами небывалой жары в Канаде могли стать более 100 человек, сообщает местная пресса

На западе Канады в провинции Британская Колумбия столбики термометров достигают отметки в 45 градусов Цельсия, а в городе Литтон был побит рекорд – температура превысила 49,6 градусов.

В полицию Канады поступило более сотни обращений о случаях внезапной смерти с тех пор, как метеорологическая служба начала фиксировать аномально высокую температуру. Считается, что причиной этих смертей была жара. Многие из умерших были пенсионерами. Как пишет агентство Reuters, волна тепла, самая суровая за всю историю наблюдений, немного ослабевает, но температура продолжает бить рекорды. Жара уничтожает посевы, растут риски лесных пожаров – ученые называют происходящее «пороховой бочкой».

Бьют тревогу и правозащитники — помимо пожилых людей серьезно страдают мигранты, которые, опасаясь лишиться работы, продолжают трудиться, в том числе в теплицах фруктовых ферм, где температуры еще выше, чем на улице. Между тем, медики рекомендуют жителям затронутых жарой регионов Канады как можно меньше времени проводить на улице, больше пить воды, делать холодные компрессы. В городах на всю мощность работают кондиционеры и вентиляторы, появились специальные зоны для охлаждения.

Синптики прогнозируют, что жара сохранится в течение недели