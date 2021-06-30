Суд в Самаре отменил приговор полицейским из Татарстана по делу о пытках

Четверо оперативников из Нижнекамска должны были отбывать в колонии от 6 до 11 лет лишения свободы, еще один фигурант дела скрылся от следствия и находится в розыске. Шестой кассационный суд постановил отправить это дело на новом рассмотрение, — пишет интернет-издание «Медиазона». Само преступление произошло в октябре 2017 года.

По данным следствия, сотрудники полиции пытали жителя Нижнекамска и добивались от него признания в пяти десятках краж. Когда его отпустили, он записал видео, где рассказал о пытках, и покончил с собой.