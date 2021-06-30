Требования московских властей об обязательной вакцинации не распространяется на религиозные организации, — сказали сегодня в Московской патриархии.

В то же время, там напомнили, что в центральной клинической больнице имени святителя Алексея, которая находится в ведении РПЦ, началась бесплатная вакцинация столичного духовенства, — передает агентство Интерфакс.

Кроме того, — говорится в письме патриаршего викария, — под обязательную вакцинацию попадают образовательные структуры, которые учреждены церковью.

Патриарх Кирилл также распорядился усилить меры профилактики в столичных храмах и монастырях. Предполагается проведение выборочных проверок.

Ранее с поддержкой обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей выступил руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.