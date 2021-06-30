Трибунал в Гааге вынес сегодня приговор двум бывшим руководителям югославских спецслужб

Йовицу Станишича и Франко Симатовича признали виновными в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Хорватии и войны в Боснии и Герцеговине. Оба приговорены к 12 годам тюремного заключения. Это уже повторный судебный процесс, поскольку 8 лет назад Станишич и Симатович были оправданы. Оба они были арестованы в марте 2003 года после убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича.
2021-06-30T21:02:29+03:00
2021-06-30T21:02:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 30 июня 2021
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