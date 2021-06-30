Сборную России проводили на токийскую Олимпиаду молебном в храме Христа Спасителя

Службу провел глава патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В молебне также участвовал духовник олимпийской сборной. Были ли среди участников службы члены сборной, которая исповедует другую религию, не уточняется.

В Токио от России поедут 355 спортсменов. При этом команда будет выступать в нейтральном статусе из-за решения спортивного арбитражного суда, который еще в конце прошлого года утвердил двухлетний запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это связано с допинговым скандалом, который разгорелся вокруг сборной России шесть лет назад.