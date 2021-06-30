Японская корпорация «Диско» потребовала от работников на удаленке платить своим коллегам в офисе

В начале пандемии компания создала систему, при которой работавшие удаленно вносили определенную сумму, которая распределялась между теми, кто выходил на работу, — пишет газета Japan Times. При этом в руководстве «Диско» сказали, что такая схема позволяет людям самим решать, работать ли в офисе или на заводе, либо оставаться дома. «Диско» производит полупроводники.