Японская корпорация «Диско» потребовала от работников на удаленке платить своим коллегам в офисе

В начале пандемии компания создала систему, при которой работавшие удаленно вносили определенную сумму, которая распределялась между теми, кто выходил на работу, — пишет газета Japan Times. При этом в руководстве «Диско» сказали, что такая схема позволяет людям самим решать, работать ли в офисе или на заводе, либо оставаться дома. «Диско» производит полупроводники.
2021-06-30T20:31:22+03:00
2021-06-30T20:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 30 июня 2021
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