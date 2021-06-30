Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал подчиненных за некий трагический инцидент, связанный с коронавирусом

Он обвинил в том, что из-за действий чиновников возникла серьезная угроза для людей и национальной безопасности, — передает северокорейское информационное агентство ЦТАК. Что именно за инцидент – не уточняется. Во всемирной организации здравоохранения сегодня сказали, что каких-либо сведений о ЧП в здравоохранении КНДР у них нет.