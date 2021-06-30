Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал подчиненных за некий трагический инцидент, связанный с коронавирусом

Он обвинил в том, что из-за действий чиновников возникла серьезная угроза для людей и национальной безопасности, — передает северокорейское информационное агентство ЦТАК. Что именно за инцидент – не уточняется. Во всемирной организации здравоохранения сегодня сказали, что каких-либо сведений о ЧП в здравоохранении КНДР у них нет.
2021-06-30T20:03:06+03:00
2021-06-30T20:03:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 30 июня 2021
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