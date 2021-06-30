Чиновники на местах сегодня весь день реагируют на вопросы и жалобы, которые звучали в ходе Прямой линии с Путиным

Так, в Свердловской, Ленинградской, Кемеровской, Астраханской и Омской областях сотрудники прокуратуры начали проверку, — пишет газета РБК.

В частности, на Урале жительница города Краснотурьинска жаловалась, что к ее частному дому не подвели газ, в то время как дом живущего рядом мэра был газифицирован. В свою очередь, в администрации региона утверждают, что мэр города, по его же словам, дачи не имеет.

В Омске пенсионер сказал президенту, что его лишили надбавки к пенсии в 550 рублей, однако губернатор ответил, что эта надбавка ему не полагается, но пообещал разобраться.