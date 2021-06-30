Власти Абхазии запретили свадьбы в ресторанах из-за роста случаев заражения коронавирусом

Новые правила начнут действовать со следующей недели. Из-за этого республиканский Минздрав вынужден открывать дополнительные места для заболевших. К дежурствам привлекают уже студентов медицинских учебных заведений. Сейчас по всей республике лечится около двухсот человек.
2021-06-30T20:02:02+03:00
2021-06-30T20:02:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 30 июня 2021
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