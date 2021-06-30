Минздрав не будет отказывать непривитым от коронавируса в плановой госпитализации и санаторно-курортном лечении

В проекте приказа, который сейчас проходит обсуждение, говорится о том, что сам пациент должен предоставлять справку о вакцинации, если он делал прививку. Это касается лечения на федеральном уровне, — пояснили в ведомстве. Там также обратили внимание, что вакцинация снижает риски для других пациентов и позволит избежать возможных осложнений.

Ранее власти Москвы предупредили, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, плановой госпитализацией в городе смогут воспользоваться только те жители, которые полностью привился от коронавируса.