Суд в Твери отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову

Бывший машинист московского метро был приговорен к трем годам лишения свободы за попытку поднять забрало на шлеме росгвардейца во время акции протеста летом 2019 года. Жуков уже просил об УДО в прошлом году, тогда ему было отказано.

В ходе сегодняшнего заседания, как пишет сайт ОВД-Инфо, представители колонии и прокуратуры просили не удовлетворять иск защиты, поскольку Жуков недостаточно времени провел в заключении. Всего по итогам акции было возбуждено три десятка уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применения насилия по отношению к представителю власти.