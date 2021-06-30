Прокуратура в Санкт-Петербурге начала проверку аэропорта «Пулково»

Это произошло после появления сообщений об огромных очередях к стойкам регистрации. Фотографии о происходящем в Пулково опубликовал сайт для авиапассажиров FrequentFlyers. При этом, по сведениям авторов публикации, проблема связана с нехваткой персонала и касается не всех авиакомпаний.

В руководстве аэропорта «Пулково» сказали интернет-изданию «Фонтанка», что они работают в штатном режиме, а скопление пассажиров в зоне регистрации наблюдается только во время пиковой нагрузки или задержки нескольких рейсов.