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19:31, 30 июня 2021

Прокуратура в Санкт-Петербурге начала проверку аэропорта «Пулково»

Фото FrequentFlyers.ru
Фото FrequentFlyers.ru

Это произошло после появления сообщений об огромных очередях к стойкам регистрации. Фотографии о происходящем в Пулково опубликовал сайт для авиапассажиров FrequentFlyers. При этом, по сведениям авторов публикации, проблема связана с нехваткой персонала и касается не всех авиакомпаний.

В руководстве аэропорта «Пулково» сказали интернет-изданию «Фонтанка», что они работают в штатном режиме, а скопление пассажиров в зоне регистрации наблюдается только во время пиковой нагрузки или задержки нескольких рейсов.


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