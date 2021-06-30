Независимый демограф Алексей Ракша допустил, что количество избыточных смертей от коронавируса по России за июль может достигнуть 60 тысяч. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«В Москве в мае примерно 2,5 тысячи избыточных смертей, за июнь, наверное, будет 3-4 тысячи, а за июль, может быть, будет 5 или 6 тысяч. По России я прогнозирую, что за июль будет 60 тысяч избыточных смертей, об этом мы узнаем в начале сентября перед выборами», — сказал он.
Независимый демограф отметил, что официальные данные по заболеваемости и смертности от коронавируса не внушают доверия.
«Статистика до сих пор безбожно подрисована, выровнена, регионы обмениваются, еще что-то происходит. Общее представление с трех метров с прищуром можно составить, но только в целом по стране. Статистика в поисковом движке Яндекса гораздо адекватнее показывает ситуацию, чем официальная статистика Роспотребнадзора», — заключил он.
В России обновлен максимум по суточной смертности от коронавируса. В стране, согласно данным оперативного штаба, умерли еще 669 человек. За прошедшие сутки выявлено чуть более 21 тысячи зараженных, из них больше всего в Москве — 5823. При этом для столицы обновленные данные по приросту инфицированных оказались минимальными за последние две недели.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для защиты от нового штамма коронавируса, который подтвердился в России, необходимо наращивать темпы вакцинации. По предварительным данным, штамм «Дельта+» увеличивает риск более тяжелого течения болезни, об этом ранее сообщили в ВОЗ. На фоне вспышки заболеваемости коронавирусом уже более 20 регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В Кремле накануне признали, что достичь уровня 60 процентов вакцинированных к осени, как планировалось ранее, не удастся.
Демограф Ракша допустил, что количество избыточных смертей по России за июль может достигнуть 60 тысяч
Независимый демограф Алексей Ракша допустил, что количество избыточных смертей от коронавируса по России за июль может достигнуть 60 тысяч. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».