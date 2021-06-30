Суд прекратил производство по делу о взыскании задолженности с создателей блокбастера «Вратарь галактики»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании задолженности с создателей блокбастера «Вратарь галактики».

Между истцом Фондом кино и ответчиками, один из которых – режиссер картины Джаник Файзиев, было заключено мировое соглашение. Создатели картины согласились выплатить государственной структуре почти 200 миллионов рублей. Уплата долга займет 2 года, при этом Файзиев каждые три месяца должен перечислять более 21 миллиона рублей. Фантастическая картина, бюджет которой составил 960 миллионов рублей, вышла в прокате минувшим летом. Ее сбор составил всего лишь 106 миллионов. Фонд кино выделял на съемки почти полмиллиарда рублей.

Создатели картины объясняли провал ограничениями из-за пандемии коронавируса.