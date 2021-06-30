Навального признали склонным к побегу из-за того, что он якобы говорил о планах сбежать сотрудникам СИЗО

Об этом сказано в решении Преображенского суда, ранее отказавшего оппозиционеру в снятии с профилактического учета.

В СИЗО «Матросская тишина», где Алексей Навальный содержался после возвращения из Германии, утверждают, что оппозиционер дважды говорил о планах совершить побег. Об этом в ходе заседания комиссии по постановке на профилактический учет рассказал сотрудник ФСИН, после чего Навального признали склонным к побегу, говорится в решении суда. Там же сказано, что сам политик настаивает на том, что слова о побеге были шуткой, сказанной в разговоре с сотрудником изолятора. Во время рассмотрения в суде иска Навального к «Матросской тишине», он также заявил, что протокол того заседания комиссии сфабрикован, а при принятии решения отсутствовали достоверные и проверенные сведения о намерении совершить побег. Решение Преображенского суда приводят информагентства — содержатся ли в тексте указания на другие причины считать Навального склонным к побегу, неизвестно.

Ранее Навальный жаловался на пытки бессонницей – из-за статуса склонного к побегу ночью его будят каждый час. Кроме того, постановка на учет повышает риск в отказе в условно-досрочном освобождении из колонии