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18:32, 30 июня 2021

Владимир Путин предложил подумать о кадровых решениях в сборных России по футболу и хоккею

Неудачные выступления команд в международных чемпионатах демонстрируют необходимость изменений, сказал сегодня российский президент.

При этом он предложил не посыпать голову пеплом и рассчитывать на лучшее. Путин верит в потенциал спортсменов. Россияне дошли до четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, где уступили будущему чемпиону, команде Канады. Российские футболисты не вышли из группового этапа европейского первенства. На данный момент сборную по хоккею возглавляет Валерий Брагин, по футболу – Станислав Черчесов.


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