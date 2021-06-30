Генеральная прокуратура России признала нежелательными четыре европейские неправительственные организации

В том числе – Фонд Ходорковского, — сообщили в ведомстве. По словам представителей ведомства, все эти структуры были зарегистрированы в Британии и Франции. Среди других в этом списке указана еще одна организация, связанная с Ходорковским. Это фонд «Будущее России».

Ранее Генпрокуратура уже признавала связанные с Ходорковским организации нежелательными в России. Среди них – зарегистрированная в Великобритании «Открытая Россия», а также «Институт современной России» его сына Павла Ходорковского, который зарегистрирован в США.