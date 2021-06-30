Белоруссия в ответ на ужесточение санкций Европейского союза приостановила членство в восточном партнерстве

Александр Лукашенко фактически захлопнул дверь перед Европой, — отмечают некоторые западные СМИ.

Инициатива ЕС, выдвинутая в 2009 году, предлагает солидную экономическую помощь шести постсоветским государствам в обмен на политические реформы. Хотя в случае с Белоруссией это партнерство “ работало лишь на медленном огне”, пишет издание Нойе Цурхер Цайтунг (здесь и далее цитаты по сайту Инопресса). Самым значимым в выходе из Восточного партнерства, в ответ на введенные Евросоюзом санкции является нежелание Минска участвовать в борьбе с нелегальной миграцией и оргпреступностью, а также приостановка соглашения о реадмиссии с ЕС. Еще ранее Белоруссия, граничащая с Литвой, Латвией и Польшей, открыто угрожала Брюсселю массовым пропуском мигрантов и беженцев в объединенную Европу. Несколько недель назад Вильнюс обвинил Минск в том, что тот намеренно отправляет через границу просителей убежища с Ближнего востока — Ирака, Сирии и Афганистана: Литва перегружена беженцами и уже обратилась в агентство ЕС по охране границ.

Участие Белоруссии в Восточном партнерстве было «частью ее сближения с Западом с целью противостоять объятиям Кремля», пишет Нойе Цурхер Цайтунг. Жестокое подавление протестов в августе прошлого года показало всем, насколько ограниченным было влияние Брюсселя на режим Лукашенко. Теперь даже поддержка либеральных настроений в белорусском обществе будет становиться все труднее.

Принятие более широких экономических мер против Минска — запрет на импорт нефтепродуктов, калийных удобрений и табака, ограничение на доступ бизнеса к финансовым услугам на рынке европейского капитала — сопоставимо разве что с санкциями против сирийского режима, отмечает автор статьи. — Лукашенко явно не ожидал столь решительной реакции Брюсселя на насильственную посадку самолета компании Ryanair и арест Протасевича. Однако теперь, заключает издание, «из политически проблемного случая на окраине Европы, Белоруссия превратилась в реальную угрозу ее безопасности».

Режим Лукашенко, пишет швейцарское издание, «просчитался и теперь бунтует», «прибегая к нетрадиционным способам давления» на своих западных соседей.