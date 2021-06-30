Мосгорсуд продлил до 7 октября срок ареста журналиста Ивана Сафронова

Защита намерена обжаловать это решение.

По итогам заседания удовлетворено ходатайство следствия, которое и выходило в суд с прошением о продлении времени заключения под стражей. Представитель Следственного комитета объяснил, что в СК заняли такую позицию, поскольку ведомству необходимо допросить свидетелей и провести еще ряд следственных действий.

Решение Мосгорсуда адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Катчев назвал незаконным. В интервью «Эху» он также отметил, что содержание под стражей не дает возможность полноценно строить линию защиты и готовиться к основной части судебного процесса.

«Конечно, мы против этого. Мы считаем его незаконным, как и все предыдущие продления. Мы не увидели никакого в очередной раз обоснования со стороны следствия, почему столь суровая мера пресечения должны быть избрана. Мы со своей стороны представили документы, которые подтверждают возможность избрания менее суровой меры пресечения, в том числе домашний арест», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что в условиях СИЗО нарушается право Ивана Сафронова на защиту.

«В условиях изолятора «Лефортово» невозможно нормально оказывать юридическую помощь, потому что о конфиденциальности там не приходится говорить. В ближайшее время следствие будет выходить, скорее всего, на 217 статью, завершать. В условиях следственного изолятора «Лефортово» подготовиться к судебному процессу невозможно. Тем самым нарушается право на защиту Ивана», — заключил он.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в здание суда допустили только родных Ивана Сафронова и правозащитника Марину Литвинович. Слушание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов, связанных с государственной тайной.

Иван Сафронов находится под арестом уже больше года, эту меру пресечения несколько раз продлевали. Журналисту предъявлено обвинение в госизмене. Следственное управление ФСБ считает, что Иван Сафронов передавал чешским спецслужбам информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки. Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия.

Адвокаты уверены, что их подзащитного преследуют за журналистскую деятельность.

Издатель и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов уверен, что дело журналиста Ивана Сафронова намеренно засекретили, поскольку не ожидали такой общественной поддержки. Такое мнение Сергей Смирнов высказал в эфире «Эха». По мнению Сергея Смирнова, власти рассчитывают, что рано или поздно о деле Сафронова забудут.