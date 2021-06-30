Пассажиры стоят во многочасовых очередях на регистрацию в петербургском аэропорту Пулково

Администрация воздушной гавани объясняет толпу в зале задержками рейсов.

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии зала вылета, который почти полностью забит людьми. Пассажиры ждут очереди в жаре и духоте, а в результате даже опаздывают на посадку. Портал FrequentFlyers.ru сообщает, что компания-оператор петербургского аэропорта уже несколько дней не может решить проблемы с регистрацией на рейсы перевозчиков «Аэрофлот» и «Победа». Их пассажиров оформляют работники аэропорта, в то время как у тех, кто летит рейсами авиакомпании «Россия», задержек нет, поскольку их регистрируют сотрудники перевозчика. В аэропорту уже справились с ситуацией, рассказала представитель компании-оператора Пулково Анна Шалимова

Это объяснение не соответствует действительности, считает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

По мнению Шатилина, причина задержек в том, что во время падения международных перевозок компания-оператор аэропорта сократила работников, и не может найти новых, когда пассажиропоток снова вырос. Сейчас в Пулково регистрацией заняты даже офисные работники, однако они всё равно не справляются с потоком пассажиров.

На фотографиях из зала аэропорта в толпе мало кто правильно носит защитные маски. Тем временем официальная статистика показывает рост числа новых случаев коронавируса в Петербурге уже более двух недель, а число умерших последние дни превышает 100 человек в сутки.