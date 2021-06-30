Посольство России в Аргентине сообщило о поставке в страну свыше 700 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

Ранее латиноамериканская республика жаловалась на проблемы с доставкой вторых компонентов препарата.

Партия вакцины «Спутник» в Аргентину доставлена в равных пропорциях, сообщили в российском диппредставительстве. Это значит, что и первых, и вторых компонентов на борту было по 350 тысяч. Следующую поставку в Российском фонде прямых инвестиций анонсировали на четверг.

При этом, по данным властей Аргентины, в стране ощущается острый дефицит вторых доз «Спутника». Если первый компонент ввели почти 8 млн жителей республики, то второй получили лишь около 1,5 млн человек. Как пишет местная пресса, многие аргентинцы ждут второго укола уже несколько месяцев, причем ситуацией недовольны и местные политики.

На этом фоне на проблемы с поставками вакцины «Спутник V» пожаловались и в Гватемале. Она попросила Россию вернуть аванс примерно в 80 млн долларов. Согласно контракту, который был заключен еще в апреле, страна должна была получить 16 млн доз препарата. Однако пока в Гватемалу поставлено только 150 тысяч доз, это менее 1%. Министр иностранных дел республики Педро Броло, по его словам, поднимал тему поставок на переговорах в Москве, но ясного ответа пока не получил.

Вместе с тем, несмотря на просьбу вернуть аванс, в Гватемале выразили готовность, в случае организации поставок, заплатить необходимую сумму. Тем временем Российский фонд прямых инвестиций пообещал отправить в страну еще два самолета с грузом вакцины, правда, не уточнив, о каком количестве доз идет речь.

В Кремле ранее сообщили, что приоритетом для России является внутренний спрос на вакцины от коронавируса.