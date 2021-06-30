Власти Кузбасса решили широко отпраздновать 300-летие образования региона, несмотря на коронавирус

Власти Кузбасса решили широко отпраздновать 300-летие образования региона, несмотря на режим повышенной готовности, введенной из-за коронавируса. Запланировано 190 массовых мероприятий, празднования продлятся в течение пяти дней, — рассказала «Эху» журналист портала «ВашГород.ру» Елена Понкратова.

По словам Понкратовой, многие жители региона обеспокоены таким решением властей.

