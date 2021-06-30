Смертность от коронавируса в России обновила максимум с начала эпидемии

669 подтвержденных смертей от коронавируса зафиксировано за сутки. Таких цифр за все время эпидемии не было ни разу. Предыдущий максимум – 650 смертей – был накануне. И это не окончательные данные – такую статистику приводит оперативный штаб, у которого своя методика подсчета. Более точные цифры позже представит Росстат, но в целом о количестве жертв третьей волны коронавируса можно будет судить, когда появится статистика избыточной смертности.

Большая часть летальных исходов приходится на Москву, значительно обгоняющую другие регионы по приросту заболевших, здесь за сутки 117 смертей. Почти столько же в Санкт-Петербурге, хотя в городе выявлено за день в четыре раза меньше новых случаев инфицирования, чем в столице. Всего по стране заразилась еще 21 тысяча человек. Примерно на этом уровне показатели заболеваемости держатся последнюю неделю. В Москве ситуация чуть улучшилась, но в других регионах темпы распространения вируса растут. В больницах все больше молодых людей, подчеркивают в Роспортребнадзоре. На этом фоне глава ведомства Анна Попова призвала запретить в России все массовые мероприятия, в том числе политические. Проект постановления, где содержатся соответствующие требования, а не рекомендации, уже подготовлен.

Россия занимает пятое место в мире по количеству заболевших. За все время в стране, по официальным данным, заболело более 5,5 миллионов человек