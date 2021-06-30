Президент России Владимир Путин не считает, что недавний инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма мог привести к Третьей мировой войне. Путин уверен, что это была провокация Лондона и Вашингтона.

По оценке Путина, провокаторы знают, что не могут выйти победителями из глобальной войны.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 23 июня. По версии российской стороны, британский корабль нарушил границу России. Британские военные настаивают на том, что эсминец находился в территориальных водах Украины.

Британский эсминец Defender оказался в центре конфликта неделю назад. Корабль, который шёл из Одессы в Батуми, министерство обороны России обвинило в нарушении границы в районе мыса Фиолент в Крыму. На неоднократные предупреждения изменить курс Defender не реагировал. В направлении эсминца, как утверждало военное ведомство, российский пограничный корабль открыл предупредительный огонь, бомбардировщик СУ-24 сбросил по курсу британского корабля несколько бомб. Лишь после этого он покинул российские воды. В правительстве и министерстве обороны Британии с этой версией не согласились. Там настаивали: эсминец находился не в российских, а украинских территориальных водах, в соответствии с международным правом. Бомбардировки не было. Выстрелы, по мнению британской стороны, были частью учебных стрельб, их проводила Россия. Позже корреспондент BBC Джонатан Бил, который находился на борту эсминца, опубликовал видеозапись. На ней слышно, как по радио экипаж Defender просят сменить курс, предупреждая: в противном случае откроют огонь. Неподалеку от корабля пролетают российские военные самолеты. Корреспондент также рассказал, что слышал выстрелы на расстоянии от эсминца.

Погранслужба ФСБ вскоре выложила видеозапись, на которой российский корабль стреляет в направлении судна, похожего на британское. Действия эсминца на Западе назвали примером так называемых «операций по поддержанию свободы судоходства» в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Лондон напомнил Москве, что считает Крым аннексированной территорией.

Между тем Нидерланды обвинили Россию в имитации атак на свой фрегат Эвертсен неподалеку от Крыма на следующий день после конфликта с британским эсминцем. Министерство обороны Нидерландов сообщило, что российские истребители и бомбардировщики, вооружённые ракетами и бомбами, пять часов пролетали в опасной близости от фрегата, в итоге у него вышло из строя электронное оборудование. Эти действия ведомство назвало безответственными. Москва со своей стороны обвинила экипаж фрегата в изменении курса и движении к Керченскому проливу. Он после присоединения Крыма де-факто контролируется Россией.

Минобороны России в конце апреля запретило на полгода проход иностранных военных кораблей и других судов в трех районах Черного моря. Решение вызвало беспокойство стран НАТО. США назвали действия Москвы эскалацией против Украины.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также считает, что США причастны к инцидентам с британским эсминцем. Косачев подчеркивает, что Россия пытается мирно разрешить конфликтную ситуацию.

Кремль будет силой отстаивать свою позицию, — уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

В свою очередь, военный эксперт Александр Гольц считает, что мировое сообщество не знает, как реагировать на постоянное вызывающее поведение России.

По оценке Гольца, Россия вернулась в колею классической холодной войны.