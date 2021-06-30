Постпред РФ при ООН назвал безосновательными обвинения в адрес инструкторов из России в ЦАР

Содержащиеся в докладе ООН обвинения в адрес российских военных инструкторов в Центрально-Африканской республике, которые якобы принимали участие в боевых действиях и жестоко обращались с мирным населением, полностью безосновательны. Об этом заявил в среду на брифинге постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история — безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей — русские. И с элементами фотошопа «, — сказал он.