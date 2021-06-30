Навальный, как говорится в решении Преображенского суда Москвы, дважды говорил о побеге из-под стражи

Об этом на слушаниях по жалобе о постановке оппозиционера на учет сказал сотрудник СИЗО «Матросская тишина». На основании, в том числе, рапортов должностных лиц, комиссия поставила Навального на профилактический учет сроком на три месяца, — приводит выдержки из документа агентство ТАСС. На прошлой неделе Преображенский суд Москвы отклонил иск Навального к «Матросской тишине». До этого суд во Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2.

Сам Навальный жаловался, что из-за статуса заключенного, склонного к побегу, охрана в СИЗО и в колонии проверяет его даже ночью, что лишает осужденного права на сон. С начала года Алексей Навальный находится в заключении после того, как суд в Москве заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

