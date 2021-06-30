Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что не снимает с себя ответственности за неудачное выступление на чемпионате Европы. По его словам, тренерский штаб нацеливал футболистов на максимальный результат, но добиться его не удалось. Черчесов пообещал в ближайшее время ответить на все вопросы по поводу неутешительных итогов первенства для российской сборной.

Сегодня технический комитет Российского футбольного союза признал неудовлетворительной работу Черчесова на турнире и пожелал удачи в отборочном туре на чемпионат мира.