В очереди на прививку от коронавируса в Подмосковье произошла драка

Стычка произошла между двумя посетителями в торговом центре города Пушкино, пишет газета РБК. В результате участница драки получила телесные повреждения. По неподтвержденным данным, у нее перелом челюсти. Очевидцы говорят, что конфликт разгорелся, когда неизвестный попытался пройти без очереди.
2021-06-30T16:32:38+03:00
2021-06-30T16:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 30 июня 2021
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