В очереди на прививку от коронавируса в Подмосковье произошла драка

Стычка произошла между двумя посетителями в торговом центре города Пушкино, пишет газета РБК. В результате участница драки получила телесные повреждения. По неподтвержденным данным, у нее перелом челюсти. Очевидцы говорят, что конфликт разгорелся, когда неизвестный попытался пройти без очереди.