Суд в Туапсе вынес приговор одному из руководителей организации, известной как ЧВК ЕНОТ

Судья Павел Шевченко назначил Владимиру Морозову 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он признал его виновным в вымогательстве и участии в преступном сообществе.

Как писала газета «Коммерсантъ», 55-летний житель Москвы Морозов был казначеем и идеологом группировки. Его задержали в ходе рассмотрения дела на жителя Туапсе. Основное уголовное дело против членов ЧВК ЕНОТ, в котором фигурирует сотрудник ФСБ, поступило в Военный суд Москвы. Его будут рассматривать с участием присяжных. «Новая газета» писала ранее, что в состав группировки входили люди, воевавшие в Донбассе, при этом некоторые из них были оформлены как сотрудники Следственного комитета и ФСБ.