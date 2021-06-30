Арестованный в Белоруссии россиянин Дмитрий Попов попросил президента Владимира Путина лишить его гражданства

«Россия своих не бросает, неоднократно говорил президент страны Владимир Путин. Оказалось, что это совсем не так», — пишет в письме из СИЗО белорусского города Гомель россиянин Дмитрий Попов. Он подчеркивает, что «на своих у России избирательная слепота» — вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству страны. «За простых смертных, которые не снимут санкции, не купят лишний нефтеналивной танкер», по словам Попова, «никто не встанет». В своем письме он рассказывает, что его пытали, при этом за год в СИЗО консул посетил его лишь единожды и ничем не помог. Попов не хочет быть гражданином «страны-предателя», он готов отказаться от российского паспорта.

Россиянина задержали год назад, он фигурант дела в отношении популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, намеревавшегося баллотироваться на президентских выборах. Попов модерировал соцсети ютьб-проекта Тихановсокго «Страна для жизни».

Россиянина обвиняют по четырем уголовным статьям, в том числе о массовых беспорядках и разжигании ненависти. Суд приступил к рассмотрению дела неделю назад. Дмитрию Попову может грозить до 15 лет лишения свободы.