Путин сомневается, что инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма мог привести к серьезным последствиям

Даже если бы российские военные потопили корабль, было бы трудно представить, что мир оказался на грани мировой войны, — сказал Путин во время Прямой линии. Он добавил, что те, кто провоцируют обострения, понимают, что они не смогут выйти победителями из подобного конфликта.

Инцидент с эсминцем Defender произошел неделю назад. Как говорили российские военные, они открыли предупредительный огонь, когда корабль нарушил границу страны. В Лондоне настаивали, что эсминец находился, согласно международному праву, в территориальных водах Украины.

Россия демонстрирует решимость, в случае необходимости, силой отстаивать территориальные воды Крыма от иностранного вторжения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Путин изложил официальную позицию, которая есть и которая не изменится. Высказывание президента по поводу того, что «если бы мы это потопили, Третья мировая война, наверное, не началась бы» – это как раз в духе поддержания высокого уровня уверенности, что, в случае, если будут повторяться такого рода инциденты, то Россия не собирается стесняться. Попытка сдержать возможное рвение тех, кто хочет это повторить. Юридически это разногласие останется надолго», — сказал он.

Ф.Лукьянов отметил, что в данном случае стороны должны быть уверены в серьезности обоюдных намерений.

«Те, кто предпринимает такого рода действия, должны быть абсолютно уверены в том, что реакция России будет очень решительной вплоть до потопления. Как и в любом конфликте, обе стороны должны быть уверены, что другая сторона говорит не просто так, а готова реализовать свои слова на практике», — сказал он.

Военный эксперт Александр Гольц считает, что мировое сообщество не знает, как реагировать на постоянное вызывающее поведение России. Такое мнение Александр Гольц высказал «Эху».

По словам Александра Гольца, Россия вернулась на колею классической холодной войны, когда единственное, чего не хочет ни одна сторона, – это всеобщее уничтожение.