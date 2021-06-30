Во Франции принят закон, разрешающий использование вспомогательных репродуктивных технологий всем женщинам

Раньше таким правом могли воспользоваться лишь гетеросексуальные пары в случае медицинских проблем, связанных с бесплодием.

Нижняя палата парламента Франции с большим перевесом одобрила резонансный законопроект о биоэтике – он разрешает пользоваться программами искусственного оплодотворения одиноким женщинам и состоящим в лесбийских парах. Активисты добивались этого многие годы. Расширение права на использование вспомогательных репродуктивных технологий было одним из предвыборных обещаний президента страны Эмманюэля Макрона, законопроект находился на рассмотрении почти два года и вызвал ожесточенные дискуссии в обеих палатах.

Против него выступали консерваторы и религиозные деятели, обосновывая свою позицию тем, что это поставит под угрозу традиционные семейные ценности. Но, согласно опросам, за норму выступали более двух третей жителей Франции. Премьер-министр Жан Кастекс назвал этот закон — «законом свободы, прогресса и равенства». До этого одиноким или состоящим в однополых браках француженкам приходилось выезжать за границу, чтобы воспользоваться программами искусственного оплодотворения.

Однополые браки во Франции узаконены в 2013 году. Таким парам разрешено усыновлять детей.