Чиновники начали оперативно выполнять поручения, которые Владимир Путин дал в ходе проведения «Прямой линии»

Владимир Путин поручил главе Кемеровской области Сергею Цивилеву решить вопрос с чиновниками, на которых жаловалась жительница Новокузнецка Елена Калинина. Она просила президента разобраться в проблемном ремонте местной коррекционной школы-детского сада. Более того Елена Калинина отметила, что от местных властей ей поступали угрозы лишить опекунства над внучкой из-за ее активной позиции в вопросе ремонта. Узнав о сложившейся ситуации, Владимир Путин обратился к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Президент призвал главу региона обратить внимание на тех должностных лиц, кто пытается запугать людей, и доложить ему лично. Жительницу Новокузнецка Владимир Путин призвал не беспокоиться об угрозах.

Сразу же отреагировал губернатор Кемеровской области. Сергей Цивилев поручил министру образования региона установить, кто угрожал. А прокуратура Кемеровской области пообещала провести проверку. Разобраться в ситуации решил и мэр Новокузнецка, отметив, однако, что угроз от местных чиновников не поступало.

Следователи уже выехали к Елене Калининой, чтобы узнать, от кого ей поступали угрозы.