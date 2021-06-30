Нехватка микрочипов привела к резкому сокращению выпуска автомобилей – на 20%, и значительному снижению промышленного производства, — сообщает агентство Bloomberg. В частности, Toyota выпустила менее 300 автомобилей в этом месяце – это даже меньше, чем до пандемии.
2021-06-30T15:31:46+03:00
2021-06-30T15:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 30 июня 2021
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