В петербургском аэропорту «Пулково» огромные очереди из-за нехватки операторов регистрации

При этом в масках единицы, социальная дистанция не соблюдается, — сообщает портал о путешествиях FrequentFlyers.ru, публикуя фотографии из аэропорта. Между тем, в пресс-службе «Пулково» утверждают, что аэропорт работает в штатном режиме, и объясняют скопление пассажиров в зоне регистрации пиковым периодом и задержкой нескольких рейсов.