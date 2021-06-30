В петербургском аэропорту «Пулково» огромные очереди из-за нехватки операторов регистрации

При этом в масках единицы, социальная дистанция не соблюдается, — сообщает портал о путешествиях FrequentFlyers.ru, публикуя фотографии из аэропорта. Между тем, в пресс-службе «Пулково» утверждают, что аэропорт работает в штатном режиме, и объясняют скопление пассажиров в зоне регистрации пиковым периодом и задержкой нескольких рейсов.
2021-06-30T15:30:54+03:00
2021-06-30T15:30:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2863306-echo.html
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:30, 30 июня 2021
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