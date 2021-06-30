Президент России Владимир Путин заявил, что в свое время даст рекомендации достойному претенденту на пост главы государства, но кто им станет, решать россиянам. Во время прямой линии Путин также сказал, что Борис Ельцин не передавал ему власть. Он стал исполняющим обязанности президента по закону, так как был председателем правительства.