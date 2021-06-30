Протоколы по ревакцинации от коронавируса прислали в Петербург

Ревакцинироваться нужно через полгода после того как человек сделал первую прививку или переболел коронавирусом.

Такую инструкцию направил в регионы, в том числе и в Петербурга Минздрав. После того, как будет достигнут коллективный иммунитет и опасность снизится, прививку нужно будет делать раз в год. Анализа на антитела делать не надо, важно следовать графику, пишут специалисты, прививаться и ревакцинироваться можно любой вакциной, если у кого то возникнет желание для повторной прививки можно менять препарат.

Интересно, что в числе первых в Петербурге ревакцинировался губернатор Александр Беглов. В первый раз он делал прививку в марте этого года. по официальным данным в Петербурге более 700 тысяч полностью прошли вакцинацию от ковида

Раннее Владимир Путин сообщил, что привился «Спутником V».