Российский фонд прямых инвестиций пообещал в ближайшее время отправить новые партии вакцины «Спутник» в Гватемалу

Ранее власти этой страны потребовали вернуть деньги за задержку с поставками.

В Фонде прямых инвестиций, который заключает контракты с зарубежными странами на поставку российской вакцины от коронавируса, уверяют, что в ближайшие две недели в Гватемалу должны прилететь два самолета.

Количество доз «Спутника» на их борту в организации не уточнили. Вместе с тем еще в апреле власти Гватемалы заключили контракт на поставку 16 млн доз вакцины. За них республика заплатила аванс в размере около $80 млн – это 50% от общей стоимости. Однако, по данным местной прессы, Гватемала за это время получила только 150 тысяч доз, или менее 1%.

На этом фоне глава республиканского Минздрава попросила Россию вернуть аванс, заплаченный за поставки вакцины. При этом в ведомстве выразили готовность оплатить партии, которые будут отправлены в Гватемалу в будущем.

По данным властей, в Гватемале первой дозой вакцины привиты более 760 тысяч человек.