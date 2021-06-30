Брат футболиста Александра Кокорина, Кирилл, оштрафован на 4 тысячи рублей за неповиновение полиции

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Кокорина и его приятеля задержали после того, как они припарковались рядом с Центром международной торговли, где проходит прямая линия с президентом.

По данным РБК, молодые люди проигнорировали просьбу полицейских и отказались уехать. По некоторым свидетельствам, оба были в состоянии алкогольного опьянения.

До этого Кирилл Кокорин был задержан за драку в московском кафе. Как утверждает источник агентства Москва, он пытался зайти в заведение без специального цифрового кода.