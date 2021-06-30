Банк России вместе с ведущими Негосударственными пенсионными фондами подготовили новую пенсионную реформу

Они договорились о переводе пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения.
Средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Планируется также возобновить принцип софинансирования, — сообщает «Коммерсантъ».
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Они договорились о переводе пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения.
Средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Планируется также возобновить принцип софинансирования, — сообщает «Коммерсантъ».