Z Архив новостей новости
5 1 6 201
14:29, 30 июня 2021

Стали известны все четвертьфиналисты Чемпионата Европы по футболу

Уже послезавтра в Санкт-Петербурге за выход в следующую стадию турнира сразятся Швейцария и Испания, а в Мюнхене Бельгия и Италия.

Еще два матча запланированы на следующий день – в Баку сборная Чехии встретится с датчанами, а в Риме английские футболисты проведут игру против сборной Украины.

Подопечные Андрея Шевченко накануне впервые в истории вышли в эту стадию Евро – они в дополнительное время обыграли команду Швеции со счетом 2:1. Главный тренер украинской сборной сказал, что спортсменам была очень важна поддержка соотечественников на трибунах.

Шевченко также передал привет украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Сам глава государства написал восторженный пост на своей странице в Инстаграме и не исключил, что национальной команде удастся пробиться в финал. .



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Антикитайский альянс западных демократий Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть…

5 129 6 15327 26.06
Блоги

Сергей Лавров: О праве, правах и правилах Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам…

5 235 6 28415 28.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Украина и НАТО Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения…

5 241 6 29630 27.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обычно действующих подобным образом называют вымогателями Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус…

5 135 6 17657 29.06
Блоги

+ Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая трансляция…

5 94 6 12974 12:00
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Оруэлл на марше Сегодня в «украинской» зоне Чёрного моря стартуют самые крупные в истории этого региона учения НАТО Sea Breeze 2021...

5 59 6 8532 29.06
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 51 6 8242 27.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Как это либерально, не правда ли? Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет…

5 127 6 24668 24.06
Блоги

Василий Вайсенберг эксперт движения «Голос»

Нет даже формальных оснований запретить Яшину открыть избирательный счет Конечно, Яшин подаст в суд. И скорее всего суд отменит незаконное решение избиркома. Вопрос только в том, что время на сбор подписей и открытие счета будет потеряно…

5 32 6 6565 25.06
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Реальной альтернативы вакцинации нет Не нужно придумывать обоснования того, почему от неё следует отказаться и чем её можно заменить…

5 108 6 23720 29.06
Интервью Персонально ваш

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

Мы не боимся выборов, что на них победит Навальный. Мы боимся коварно организованной цветной революции, которую будет организовывать не Навальный, а мощнейшие центры, мощнейшая в мире коалиция, — в просторечье НАТО…

5 29 6 9586 23.06
#слушать 49:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Тяжелый выбор для «наших патриотов» Давайте попробуем то же самое в европейском футболе. Пусть в матче Англия-Украина победит Россия…

5 205 6 45995 09:14
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Бероев и клей для обоев Отождествлять свои возможные неудобства со страданиями жертв Холокоста – это вопиющая бесчувственность. И то, и другое – дискриминация, и потому между ними стоит знак равенства? Окстись!..

5 48 6 12496 23.06
Новости

Путин сообщил, что привился «Спутником V» Президент отметил, что не советовался с врачами…

5 26 6 6071
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Цена Крыма Вчера Даша умерла. У нее так и не получилось заинтересовать государство Российское темой спасения своей жизни. Неинтересно это оказалось государству. Жизнью больше, жизнью меньше — какие пустяки, тем более под коронавирус…

5 64 6 15374 13:05
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Конституцию вручат вместе с паспортом Конституцию вручат вместе с паспортом Важнейшее значение имеет то, как соблюдаются нормы Конституции. Как вносятся в нее изменения, насколько оправданными и конституционными являются эти изменения. А у нас с этим проблемы, большие проблемы…

5 34 6 8906 29.06
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Иностранные СМИ описывают ситуацию с пандемией в России как «коронавирусную диктатуру» При всего лишь 11 процентах привитых сограждан, российский режим прибегает к принудительным мерам, пишет немецкая Франкфуртер Альгемайне Цайтунг…

5 17 6 99883
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Компартия Китая врала насчет рынка с самого начала. Врала со скошенными глазами, как Сталин о троцкистско-бухаринских процессах, как Россия о Скрипалях. И конечно, эта находка — очередной аргумент в пользу теории лабораторной утечки…

5 61 6 103533 26.06
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 51 6 8179 27.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Чтобы выйти на докризисный уровень, экономика во втором квартале должна вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. — должна поставить рекорд на уровне 18% годовых…

5 109 6 307534 26.06
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Молебен на вертолёте, сопротивление «Спутнику», почему Невзорову не страшно Молебен на вертолёте, сопротивление «Спутнику», почему Невзорову не страшно В России происходит не сопротивление вакцинации как таковой, а сопротивление кремлёвскому «Спутнику». Есть масса сертифицированных вакцин, откройте вы им рынок, дайте выбор и все привьются…

5 69 6 137702 24.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9169839
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4951247

Сегодня в эфире