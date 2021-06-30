Стали известны все четвертьфиналисты Чемпионата Европы по футболу

Уже послезавтра в Санкт-Петербурге за выход в следующую стадию турнира сразятся Швейцария и Испания, а в Мюнхене Бельгия и Италия.

Еще два матча запланированы на следующий день – в Баку сборная Чехии встретится с датчанами, а в Риме английские футболисты проведут игру против сборной Украины.

Подопечные Андрея Шевченко накануне впервые в истории вышли в эту стадию Евро – они в дополнительное время обыграли команду Швеции со счетом 2:1. Главный тренер украинской сборной сказал, что спортсменам была очень важна поддержка соотечественников на трибунах.

Шевченко также передал привет украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Сам глава государства написал восторженный пост на своей странице в Инстаграме и не исключил, что национальной команде удастся пробиться в финал. .

