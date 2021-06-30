Немецкая газета Bild сообщает о хакерской атаке на Германию со стороны России

Банковская система и критическая инфраструктура Германии в последние дни подверглись массированной кибератаке со стороны России.

За этим, как пишет Bild, ссылаясь на источники в западной разведке, стоят хакеры из группы Fancy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами. Источники газеты полагают, что эти атаки могли быть местью за санкции против России, а также попыткой предотвратить введение жестких ограничений в отношении Белоруссии и лично Александра Лукашенко.

Bild утверждает, что в Федеральном управление информационной безопасности Германии подтвердили факт взлома, однако пока никаких официальных заявлений на этот счет не было.

При этом телеканал n-tv со ссылкой на управление сообщает, что атаке подвергся лишь один из телекоммуникационных операторов, речи об угрозе критической инфраструктуре страны не идет. Нет и сведений о том, что за этим стоят государственные игроки.

Берлин ранее уже обвинял российских хакеров во взломе Бундестага в 2015 году, после которого против Москвы были введены санкции, кроме тогов международный розыск объявили Дмитрия Бадина, предполагаемого сотрудника ГРУ, которого также считают членом группировки Fancy Bear. В марте этого года журнал Der Spiegel сообщал о новой кибератаке на депутатов Бундестага, в которой также подозревают спецслужбы России.

Страны Запада неоднократно обвиняли Москву в масштабных кибератаках. Москва свою причастность к ним отрицает.