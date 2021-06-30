Суд продлил до 7 октября арест советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей советника главы Роскосмоса, экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

Ходатайство ФСБ о продлении ареста рассматривал не Лефортовский районный суд, а вышестоящая инстанция. Мосгорсуд.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 октября».

В ФСБ считают, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он по ее заданию собирал и передавал информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки. Сам журналист вину категорически отрицает.

Помимо Сафронова сейчас расследуются и уголовные дела его адвоката — Павлову вменяют статью о разглашении данных предварительного расследования.

Ранее адвокаты заявили отвод следователю ФСБ Александру Чабану, который ведет дело Сафронова, — рассказал «Эху Москвы» защитник Дмитрий Катчев.

Юристы из правозащитной организации «Команда -29» считают следователя Чабана заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова – его заподозрили в разглашении данных предварительного следствия.