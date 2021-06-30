Ямало-Ненецкий округ вводит серьёзные ограничения на въезд в регион из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Начиная с субботы, на Ямал не пустят без отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации со специальным электронным кодом.

Контролировать их у приезжающих будут полицейские. Меры усилят на вокзалах и аэропортах. Если у человека не окажется ни результатов теста, ни доказательства того, что он привился от коронавируса, на него составят протокол об административном нарушении, сообщила пресс-служба администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Она не уточнила, как быть людям, которым прививаться противопоказано или тем,: кто переболел ковидом и имеет естественный иммунитет.

Ограничения не затронут тех, кто прописан в регионе, а также несовершеннолетних. Кроме того жители Ямала, которые уезжали из автономного округа больше чем на 5 дней, должны предъявить работодателю отрицательный тест на коронавирус. Его нужно сделать не позже чем за три дня до выхода на работу.

Справку не должны предоставлять люди, сделавшие прививку, а также те, у кого есть документ о наличии антител.

Заболеваемость на Ямале за последнюю неделю выросла вдвое, власти развернули дополнительные койки в больницах. Всего с начала эпидемии в регионе ковидом заразились более 40 тысяч человек, 430 умерли.

Ямал – не первый субъект Российской Федерации, который вводит ограничения на въезд без цифрового кода о прививке или ПЦР-теста.

При этом принятые в регионе меры строже, чем, к примеру, на Кубани или Камчатке, отмечает газета РБК.