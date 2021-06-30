В российских регионах, несмотря на всплеск заболеваемости, не отказываются от проведения различных торжеств

Так, губернатор Кузбасса в разгар пандемии разрешил празднование 300-летия региона.

В честь юбилея запланировано почти две сотни различных мероприятий. Об этом «Эху Москвы» рассказала журналист регионального портала «ВашГород.ру» Елена Панкратова.

По словам Панкратовой, многие жители Кузбасса обеспокоены таким подходом властей к санитарным мерам.

Ранее критику вызвало решение властей Санкт-Петербурга провести праздник выпускников «Алые паруса». В нем, по некоторым подсчетам, приняли участие порядка 40 тысяч человек. В Кремле сочли, что организаторы выполняли рекомендации медиков, а губернатор Александр Беглов объяснил, что счел неправильным лишать школьников праздника.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием провести проверку в связи с организацией в Петербурге праздника «Алые паруса». На фоне роста заболеваемости такие мероприятия недопустимы, объяснил Рыбаков «Эху Москвы».

«Необходимо привлечь к ответственности тех, кто принял решение о проведении праздника», считает Рыбаков.

На фоне вспышки заболеваемости коронавирусом в Петербурге при этом уже ввели обязательную вакцинацию для чиновников и сотрудников госучреждений. Город оказался в числе уже более чем 20 субъектов Федерации, которые пошли на аналогичные меры.