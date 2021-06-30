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Эксклюзив Эха 13:08, 30 июня 2021

Конфликт из-за вырубки деревьев произошел между жителями района Перово и работниками фонда реновации в Москве

Конфликт из-за вырубки деревьев произошел между жителями района Перово и работниками фонда реновации в Москве. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

«В настоящий момент прошло физическое столкновение между работниками фонда реновации, которые пилят деревья вокруг детского сада на 2-й Владимирской улице дом 13, и жителями, которые выступили против.

Столкновение было спровоцировано застройщиками. В результате жителям были нанесены телесные повреждения и ушибы, в ответ один из них был вынужден применить газовый баллончик», — рассказал политик.

По словам С.Митрохина, на место приехала полиция, началось разбирательство, работы пока приостановлены. «Жители возмущены, что их лишают сквера на 300 деревьев, из которых большая часть будет вырублена, а на месте детского сада построят уродливую коробку под реновацию», — отметил он.

С.Митрохин добавил, что в понедельник жители намерены прийти к главе управы района с требованием приостановить программу реновации в Перово и пересмотреть ее с тем, чтобы она не наносила ущерб окружающей среде.


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