Власти Кемеровской области отпразднуют 300-летие региона на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса

Коронавирус Кузбассу, похоже, не помеха. Фестивали, торжественный приём, праздничные концерты звезд в Кемерово и Новокузнецке, пролет авиационных групп, салюты — так власти собираются отмечать юбилей.

Праздновать его будут почти неделю, начиная с 6 июля — это разрешил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Как пишет интернет-издание znak, в регионе через неделю ждут Владимира Путина.

Всего в регионе запланировано около 200 мероприятий во всех муниципалитетах, сообщили в местной администрации. Между тем эпидемиологическая обстановка в Кузбассе остаётся напряжённой. За последние сутки там снова выявили около 160 случаев заболевания коронавирусом, несколько человек скончались.

За все время эпидемии в регионе больше 40 тысяч человек заразились коронавирусом. Власти региона уверяют, что отпразднуют 300-летие Кузбасса с соблюдением всех санитарных норм. При этом глава региона продлил до конца июля ограничения из-за ковида.

В закрытых помещениях нельзя собираться более полусотне человек, а предприятиям общепита — работать ночью, треть сотрудников компаний должна быть на удалёнке.

Глава Роспотребнадзора ранее объявила о недопустимости проведения массовых мероприятий в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет этого делать.